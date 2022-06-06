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Директор стройфирмы в Крыму предстанет перед судом по делу о крупном мошенничестве

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Директор организации, которая делала ремонт Дома культуры в Белогорском районе Крыма предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура Белогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора одного из предприятий)», — говорится в сообщении, которое приводит ИА «Крыминформ».

Глава предприятия обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Как уточняется в материале, контракт на капитальный ремонт был заключен в 2019 году. После этого директор строительной компании, зная, что работы не выполнены до конца, отчитался об их завершении. Он предоставил акты о приемке, на основании которых фирме было перечислено более 9 млн рублей.

Прокуратура также направила в Белогорский районный суд иск о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба.

1 июня сообщалось, что в отношении воронежского предпринимателя возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве при поставке семян подсолнечника. Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы

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