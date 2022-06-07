МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России во вторник, 7 июня, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В ведомстве рассказали о высокой профессиональной подготовке ефрейтора Романа Антонова, который выполнял боевую задачу по вытеснению украинских националистов, закрепившихся в стратегически значимом населенном пункте. Его подразделение вступило в бой с вооруженными формированиями украинских радикалов. Противник открыл шквальный огонь из стрелкового оружия по российским десантникам.

Бой длился четыре часа, за это время военнослужащий уничтожил более 10 националистов и две единицы техники радикалов. Также Антонов сумел организовать временный оборонительный рубеж, приняв решение отвести личный состав к окраинам населенного пункта. Военнослужащие под руководством ефрейтора уничтожили вражеский бронетранспортер и более 20 националистов. По данным министерства, оставшиеся в живых боевики отступили.

Также в МО отметили профессиональные действия командира орудия гаубичной самоходно-артиллерийской батареи, сержанта Сергея Ртищева. Он руководил работой артиллерийского расчета по огневому поражению националистов, находящихся на укрепленных позициях на подступах к одному из населенных пунктов.

Расчет орудия под командованием Ртищева вел бесперебойный и точный огонь по указанным координатам, обеспечивая артиллерийскую поддержку наступающим российским подразделениям. Артиллеристам удалось уничтожить более 20 целей и около 50 националистов.

Артиллерийские удары по объектам противника позволили выбить противника из населенного пункта и взять его под свой контроль.

Кроме того, в Минобороны рассказали о смелых и решительных действиях старшего стрелка мотострелкового отделения, сержанта Михаила Байкары. Мотострелковая рота выполняла задачу по освобождению населенного пункта, занимаемого вооруженными формированиями украинских националистов.

Во время наступления Байкара обнаружил опорный пункт противника. Выбрав скрытное место для атаки, он открыл огонь по вооруженным боевикам. В ходе боя сержант уничтожил более 10 националистов, а также боевую машину пехоты.

Действия военнослужащего позволили взять штурмом опорный пункт противника, где были обнаружены карты с позициями националистов. Уточняется, что российские военные смогли стремительно войти в населенный пункт и освободить его.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России завершают освобождение города Святогорск в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В этот же день Минобороны России показало боевую работу расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» при выполнении огневых задач по уничтожению позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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