Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал высказывания главы Евросовета Шарля Мишеля, который во время заседания Совета Безопасности по Украине призвал «выслушать правду».

По словам Полянского, Россия готова слушать правду, но уходит от нее именно Евросоюз.

Ранее в понедельник Мишель во время выступления на СБ ООН сначала обвинил российских военнослужащих в сексуальных преступлениях, а затем выступил с утверждением, что за глобальный продовольственный кризис несет ответственность Москва.

После этих слов постпред РФ при ООН Василий Небензя покинул зал.

«Вы можете выйти из зала, но, может быть, легче выслушать правду», — сказал ему вслед Мишель.

«Мы пришли, чтобы услышать правду. Но Евросоюзу это явно не нужно. Мы услышали только ложь и неподкрепленные ничем заявления, многие из которых уже были опровергнуты», — отреагировал Полянский на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что такие низкие профессиональные стандарты и отсутствие манер от ключевых функционеров ЕС больно видеть.

В Telegram Полянский также написал по итогам заседания СБ по Украине, что западные партнеры РФ озвучили обвинения, которые отличает «зашкаливающая степень бездоказательности».

«Председатель Евросовета Мишель еще и, вопреки фактам, обвинил нас в провоцировании продовольственного кризиса. Говорил настолько отвязно и грубо, что постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры», — указал представитель РФ при ООН.

По его словам, Россия в ответ привела «конкретные, задокументированные факты сексуальных преступлений украинских военных», а также прокомментировала увольнение уполномоченной по правам человека Украины Людмилы Денисовой.

Ранее, 31 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на увольнение Денисовой и заявила, что распространявшие фейки о российских военных западные СМИ обязаны ответить за свои поступки или извиниться. Захарова подчеркнула, что Денисова — явный провокатор, при которой западные журналисты работали пропагандистами, и призвала их к ответу за очернение российских военнослужащих.

За день до этого Денисова, которая занимала должность с 2018 года, заявляла, что офис президента Украины Владимира Зеленского планирует объявить ей недоверие, и называла подобные действия незаконными.

Небензя, в свою очередь, заявлял, что раскручивание обвинений в адрес военных РФ о насилии на Украине стало излюбленным методом Киева и Запада в целом. Он подчеркнул, что Москва до сих пор не видела никаких доказательств и не слышала ни одного примера со стороны обвинителей. Он

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.подчеркнул, что РФ до сих пор не видела никаких доказательств и не слышала ни одного примера со стороны обвинителей.

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