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Полянский ответил на слова главы Евросоюза об уходе РФ от правды

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал высказывания главы Евросовета Шарля Мишеля, который во время заседания Совета Безопасности по Украине призвал «выслушать правду».

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По словам Полянского, Россия готова слушать правду, но уходит от нее именно Евросоюз.

Ранее в понедельник Мишель во время выступления на СБ ООН сначала обвинил российских военнослужащих в сексуальных преступлениях, а затем выступил с утверждением, что за глобальный продовольственный кризис несет ответственность Москва.

После этих слов постпред РФ при ООН Василий Небензя покинул зал.

«Вы можете выйти из зала, но, может быть, легче выслушать правду», — сказал ему вслед Мишель.

«Мы пришли, чтобы услышать правду. Но Евросоюзу это явно не нужно. Мы услышали только ложь и неподкрепленные ничем заявления, многие из которых уже были опровергнуты», — отреагировал Полянский на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что такие низкие профессиональные стандарты и отсутствие манер от ключевых функционеров ЕС больно видеть.

В Telegram Полянский также написал по итогам заседания СБ по Украине, что западные партнеры РФ озвучили обвинения, которые отличает «зашкаливающая степень бездоказательности».

«Председатель Евросовета Мишель еще и, вопреки фактам, обвинил нас в провоцировании продовольственного кризиса. Говорил настолько отвязно и грубо, что постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры», — указал представитель РФ при ООН.

По его словам, Россия в ответ привела «конкретные, задокументированные факты сексуальных преступлений украинских военных», а также прокомментировала увольнение уполномоченной по правам человека Украины Людмилы Денисовой.

Ранее, 31 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на увольнение Денисовой и заявила, что распространявшие фейки о российских военных западные СМИ обязаны ответить за свои поступки или извиниться. Захарова подчеркнула, что Денисова — явный провокатор, при которой западные журналисты работали пропагандистами, и призвала их к ответу за очернение российских военнослужащих.

За день до этого Денисова, которая занимала должность с 2018 года, заявляла, что офис президента Украины Владимира Зеленского планирует объявить ей недоверие, и называла подобные действия незаконными.

Небензя, в свою очередь, заявлял, что раскручивание обвинений в адрес военных РФ о насилии на Украине стало излюбленным методом Киева и Запада в целом. Он подчеркнул, что Москва до сих пор не видела никаких доказательств и не слышала ни одного примера со стороны обвинителей. Он

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.подчеркнул, что РФ до сих пор не видела никаких доказательств и не слышала ни одного примера со стороны обвинителей.

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