В Госдепе сочли закрытие неба для самолета Лаврова суверенным решением

В Госдепе Соединенных Штатов прокомментировали решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть воздушное пространство для самолета главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова. По словам представителя ведомства Неда Прайса, это решение является независимым.

«Это были суверенные решения трех стран насчет своего воздушного пространства», — сказал он на брифинге, который транслируется в понедельник, 6 июня, на сайте Госдепа.

Также он призвал Сербию сосредоточиться на стремлении войти в ЕС и вести общую с «остальной частью Европы» внешнюю политику и политику в сфере безопасности.

«Мы постоянно призываем Сербию предпринимать шаги для продвижения по европейскому пути, в том числе для диверсификации энергоресурсов, сокращения энергетической зависимости от России», — отметил Прайс.

Кроме того, Прайс с осторожностью ответил на вопрос об ожиданиях от предстоящего 8 июня визита в Турцию главы МИД РФ Сергея Лаврова в плане возобновления экспорта зерна с Украины.

«Не знаю, должны ли мы ждать прорыва. Мы, конечно, внимательно следим за визитом и проведем консультации с турецкими партнерами после его завершения. Но одна встреча этот вопрос не решит», — добавил он.

5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория не предоставили дипломатического разрешения на выполнение полета воздушного судна с Сергеем Лавровым на борту над своими территориями и закрыли небо. Решение было принято в соответствии с введенными санкционными ограничениями Евросоюза против России. В Болгарии Лавров находится в рестрикционном списке под номером 670.

Лавров ответил на закрытие неба для его самолета рядом стран и, как следствие, недопуска своего самолета в Сербию. По его словам, «брюссельским кукловодам» не захотелось предоставить площадку в Сербии, чтобы Москва выразила позицию по ряду региональных вопросов.

Официальных объяснений от стран, отказавших в пролете самолета российской делегации, Москва пока не слышала, добавил министр.

Президент Сербии Александр Вучич в понедельник заявил, что не удивлен желанием ряда стран Европы помешать визиту министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Белград. Вучич подчеркнул, что накануне визита Лаврова в Белград съехались западные СМИ с целью представить визит главы министра в невыгодном для Сербии свете.

Ранее в этот день Вучич заявил, что Сербия, несмотря ни на что, сохранит свою независимость и самостоятельность в принятии политических решений, а также сохранит дружеские и партнерские отношения со странами на всех континентах.

Комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что закрытие рядом западных стран неба для самолета Лаврова, из-за чего сорвался его визит в Сербию, является враждебным действием.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что страны, закрывшие небо для самолета Лаврова, своими действиями закрыли очередной канал связи. Дипломат также гарантировала отсутствие железного занавеса со стороны России, подчеркнув, что подобная риторика характерна для стран — членов Евросоюза.