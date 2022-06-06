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Президент США Байден объявил режим ЧС из-за угрозы нехватки электроэнергии

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Президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию из-за угрозы нехватки мощностей по выработке электроэнергии для американских потребителей. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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«Я, Джозеф Р. Байден-младший, <...> провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса», — говорится в документе.

Как указал американский лидер, на угрозы по обеспечению достаточного производства электроэнергии для США повлияли проблемы на энергетических рынках, вызванные спецоперацией России по защите Донбасса, а также изменение климата.

Для решения проблемы Байден, в частности, освободил от ввозных пошлин сроком на два года определенные солнечные элементы и модули, импортируемые из Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии.

2 июня глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон заявил, что экономику США скоро накроет настоящий «ураган». По словам финансиста, запасов у жителей США в критической ситуации хватит только на полгода, а после этого у всех начнутся экономические трудности.

Помимо роста цен на электроэнергию в Америке также растут цены на продукты питания и топливо. В частности, 31 мая Американская автомобильная ассоциация (ААА) сообщила о том, что цена на бензин в США обновила исторический максимум и составила $4,622 за один галлон (3,785 л). При этом год назад в США цена бензина составляла $3,046 за галлон.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, говоря об антироссийских санкциях Запада, отметил, что «дефицит и рост цен на топливо и электричество, спровоцированная инфляция могут привести к дальнейшему увеличению стоимости жизни в странах ЕС и США, а также массовой безработице».

Экономические проблемы в странах Запада начались на фоне введения антироссийских санкций в контексте проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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