Пушилин сообщил, что силы ДНР практически взяли под контроль Святогорск

Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) практически взяла под контроль город Святогорск. Об этом 6 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Святогорск практически освобожден, проходит зачистка. Есть определенные сложности с тем, что противник занял определенную высоту в окрестностях Святогорска, но это тоже дело времени. Наши подразделения знают, понимают, что с этим делать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские Вооруженные силы завершают освобождение Святогорска.

По его словам, в целях предотвращения отступления украинских войск из города действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические группировки взорвали мост через реку Северский Донец. Он отметил, что до 80 украинских военнослужащих преодолели водную преграду вплавь, огонь по ним целенаправленно не открывался.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».