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Вучич заявил о давлении из-за визита Лаврова в Сербию

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker
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Президент Сербии Александр Вучич в понедельник, 6 июня, заявил, что не удивлен желанием ряда стран Европы помешать визиту министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Белград.

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«Я не удивлен тем, что визит отложен. Были попытки менять маршрут, страны, которые запрещали перелет самолету главы МИД РФ. Конечно, вы выразите неудовольствие и несогласие с попытками запретить разговор, а прежде всего — в связи с атмосферой в связи с визитом Сергея Лаврова в Белград», — заявил он в эфире национального телевидения.

Вучич подчеркнул, что накануне визита Лаврова в Белград съехались западные СМИ с целью представить визит главы министра в невыгодном для Сербии свете.

«Они требовали, чтобы мы стали частью стаи... России они не смеют ни слова сказать и решили издеваться над маленькой Сербией <...> Такую истерику и организованную кампанию нападок на одну малую страну я давно не видел», — заключил сербский лидер.

Ранее в этот день Вучич заявил, что Сербия, несмотря ни на что, сохранит свою независимость и самостоятельность в принятии политических решений, а также сохранит дружеские и партнерские отношения со странами на всех континентах.

3 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга объявила о визите Лаврова в Сербию 6–7 июня. В повестке планировалось обсуждение двустороннего политического и экономического сотрудничества, ситуации в Балканском регионе и актуальных международных проблем. Позднее, 5 июня, сербская газета «Вечерње новости» сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова.

Захарова сказала, что страны, закрывшие небо для самолета дипломата, своими действиями закрыли очередной канал связи. Она также гарантировала отсутствие железного занавеса со стороны России, подчеркнув, что подобная риторика характерна для стран — членов Евросоюза.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данное решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории враждебным действием.

Сам же Лавров, комментируя произошедшее, отметил, что «брюссельским кукловодам» не захотелось предоставить площадку в Сербии, чтобы Москва выразила позицию по ряду региональных вопросов. Действия стран, запретивших пролет самолета с российской делегацией в Сербию, он назвал возмутительными.

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