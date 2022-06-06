Замглавы Минобрнауки Афанасьев сообщил об исключении российских вузов из Болонской системы

Российские вузы больше не принимают участия в Болонском процессе. Об этом 6 июня заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

Он пояснил, что Болонская группа объявила о своем решении приостановить деятельность представительства России и Белоруссии во всех связанных структурах еще 11 апреля.

«С учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса. Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из кого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее», — сообщил Афанасьев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

При этом он отметил, что четырехлетнее обучение в бакалавриате оказалось недостаточным для полноценного формирования знаний, умений и компетенций. В итоге в некоторых университетах был введен пятилетний бакалавриат.

Замминистра также заявил, что некоторые работодатели так и не признали уровень бакалавриата достаточным для назначения обладателей таких дипломов на ключевые позиции.

«За все эти годы перечень программ специалитета не сокращался, а расширялся, отвечая тем потребностям, которые заявляли работодатели отрасли, прежде всего в ряде инженерных направлений», — заключил он.

Ранее, 2 июня, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры. Он пояснил, что выпускники школ симпатизируют этим форматам образования. По словам министра, будущее — за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры.

В этот же день первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин сообщил, что законопроект о добровольном участии вузов в Болонском процессе разработан и в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

Российский союз ректоров выступил в поддержку Вооруженных сил РФ в контексте спецоперации по защите Донбасса 5 марта. Также в организации тогда призвали сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.