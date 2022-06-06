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Жителю Магаданской области вынесли приговор за ДТП с пострадавшим

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В Ольском районе Магаданской области суд вынес приговор водителю, который пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но попал в аварию. Его пассажирка получила тяжелые травмы.

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе региональной прокуратуры, инцидент произошел в марте 2022 года, когда подсудимый, ранее лишенный водительских прав, сел за руль и попал в поле зрения сотрудников ГИБДД. Мужчина попытался скрыться, но потерял управление и устроил ДТП.

В результате пострадала пассажирка, находившаяся в салоне машины виновника аварии. Она получила «тяжкие телесные повреждения», отметили в надзорном ведомстве.

Суд приговорил автомобилиста к трем годам лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком. В течение двух с половиной лет он также лишен права управлять транспортом.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда в размере 700 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее 6 июня сообщалось, что суд вынес приговор жителю Минусинска (Красноярский край), который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и насмерть сбил велосипедиста. Также был удовлетворен гражданский иск на возмещение морального вреда в размере 1 млн рублей.

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