Еще 10 остановок отремонтируют в Уссурийске летом

В Уссурийске (Приморский край) летом 2022 года планируют отремонтировать еще 10 остановок общественного транспорта. Об этом 6 июня сообщает ИА UssurMedia.

Работы пройдут на остановках «Сельхозакадемия», «ДК имени Чумака» (с обеих сторон), «ЖБ больница» и «Блюхера», расположенных на проспекте Блюхера, а также двух объектах в районе пединститута. Кроме того, в план вошли остановки «Пологая» на улице Некрасова, «Комсомольская» на улице Ленинградской и «Францева» на улице Александра Францева.

Подрядчика планируется определить 8 июня. Он должен завершить работы в течение месяца.

Уточняется, что монтаж «умных» конструкций контрактом не предусмотрен. Остановочные площадки только доведут до установленных норм.