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Школу в городе Зея отремонтируют за 130 млн рублей

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В городе Зея Амурской области стартовал капитальный ремонт школы № 4. Об этом сообщает пресс-служба регионального минстроя.

Сейчас в здании идут демонтажные работы. В течение двух лет подрядчик должен обновить все коммуникации, кровлю, внутреннюю отделку, пишет ИА PriamurMedia.

Стоимость ремонта оценивается в 130 млн рублей. Работы ведутся в рамках федеральной программы, разработанной Минпросвещения РФ. В нее попали более 70 школ Амурской области.

Школу № 4 возвели в 1972 году, капитальный ремонт в ней ни разу не проводился. В учреждении учатся более 700 детей, на время работ их переведут в другую городскую школу.

В конце мая сообщалось, что в Благовещенске в 2023 году намерены завершить строительство крупнейшей на Дальнем Востоке школы. Она будет рассчитана на 1,5 тыс. мест.

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