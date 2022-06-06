Крымский футбольный союз подал жалобу в FIFA из-за формы сборной Украины

Крымский футбольный союз (КФС) обратился в Международную федерацию футбола (FIFA) с просьбой разобраться с инцидентом на недавнем матче плей-офф, на который сборная Украины явилась в форме с изображением Крыма. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил президент КФС Сергей Бородкин.

По его словам, в Крыму произошедшее расценивают как провокацию.

«Подали обращение в FIFA, пока ответа не было, они обычно в течение двух-трех дней отвечают. Мы хотим услышать объяснение, как это можно назвать. На наш взгляд, другие слова, кроме слова «провокация», тут не применимы», — рассказал президент КФС ТАСС.

В Крымском футбольном союзе указали, что ждут реакции от FIFA, чтобы руководство федерации «написало бы какие-то слова по этому поводу».

На форме украинской сборной, в которой она выступала в матчах раунда плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года, был изображен Крым в составе Украины. 1 июня украинцы обыграли команду Шотландии (3:1) в полуфинальном матче раунда плей-офф, а воскресенье уступили команде Уэльса (0:1) в финальном матче раунда.

Накануне, 5 июня, Российский футбольный союз (РФС) также направил в FIFA протест из-за изображения Крыма на форме футболистов Украины. Еще один протест был выражен по факту отдельных высказываний представителей украинской федерации, разжигающих рознь в отношении граждан России.

Новую форму глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко представил еще год назад, 7 июня 2021 года. Тогда отметил, что «это самый ценный контур нашей страны». По словам Павелко, этот силуэт Украины должен придать сил игрокам на Евро-2020, который переносился из-за пандемии коронавируса на 2021 год.

Накануне показа новой формы российский сенатор Алексей Пушков, комментируя новый дизайн футболок украинской сборной, сообщил, что на фоне безвозвратной потери Украиной Крыма контур полуострова — это всё, что от него осталось для Киева.

4 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Киев признать сложившиеся на Украине территориальные реалии. По ее словам, киевский режим пришел к власти антиконституционным путем и восемь лет применял военную силу против мирных жителей Донбасса, что стало причиной образования Донецкой и Луганской Народных Республик и воссоединения Крыма с Россией.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.