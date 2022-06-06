В Иркутской области возбудили 23 уголовных дела по фактам лесных пожаров

В Иркутской области с начала года возбудили 23 уголовных дела по фактам лесных пожаров. По девяти случаям возгораний уже установлены виновные лица, сейчас проводится дознание.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, одно из уголовных дел возбуждено по факту пожара, произошедшего 29 апреля в Качугском районе. Опергруппа обследовала территорию в районе села Большая Тарель и обнаружила три очаговые зоны.

«Причиной лесного пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами. В результате были повреждены деревья на площади 33,5 га. Материальный ущерб составил 206,7 тыс. рублей», — цитирует сообщение ведомства ИА IrkutskMedia.

Было возбуждено уголовное дело из-за уничтожения леса в результате неосторожного обращения с огнем.

Ранее, в июне, руководитель Рослесхоза Иван Советников заявил, что в России пройден весенний пик лесных пожаров и достигнут переломный момент — сокращены основные площади природных возгораний, которые на эти даты в годовом сравнении рекордно малы. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество действовавших лесных пожаров сократилось в пять раз.

30 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в регионах Западной Сибири ожидается постепенное похолодание, благодаря этому в июне в регионе снизится пожароопасность.