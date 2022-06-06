Небензя назвал неубедительными заявления США о неиспользовании Киевом РСЗО против РФ

Россия не считает убедительным заверения США в том, что Киев не будет применять реактивные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности по территории РФ. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

«Соответствующие высказывания ряда западных чиновников, в частности госсекретаря США [Энтони] Блинкена, о том, что Киев не будет использовать американские РСЗО против целей на территории России, звучат неубедительно», — сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

По его словам, таким образом глава американской дипломатии пытается легализовать обстрелы по территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Небензя добавил, что Россия оставляет за собой право наносить удары по центрам принятия решений после поставок Киеву РСЗО.

«В этой связи мы не только оставляем за собой право отодвигать линии угрозы от неонацистов для РФ и республик Донбасса на расстояние возможного поражения новых дальнобойных боеприпасов, но и наносить удары по центрам принятия преступных решений об использовании подобных видов оружия», — заключил он.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае поставок Киеву ракет большей дальности Москва будет делать выводы и наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает. Говоря о поставках артиллерии, Путин отметил, что речь, судя по всему, также идет о восполнении утраченного.

О поставках РСЗО HIMARS в составе очередного пакета военной помощи украинской стороне президент США Джо Байден объявил 1 июня, охарактеризовав соответствующее решение как критически важное для Киева. В тот же день высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд также сообщала, что Белый дом будет поставлять Украине всё необходимое вооружение для защиты в рамках ее границ, но не за ее пределами.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров расценил намерение поставить вооружение как прямую провокацию украинской стороны, цель которой заключается в вовлечении Запада в конфликт вокруг государства. Министр подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал серьезным решением поставку украинской стороне РСЗО. Он отметил, что, несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка Киеву американских HIMARS всё же повышает риски дальнейшей эскалации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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