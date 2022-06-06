Дом для переселенцев из аварийного жилья начали возводить в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) началось строительство дома для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Новую пятиэтажку возведут в районе пересечения Московского проспекта и Дворцового переулка. В нее переедут люди, проживающие в деревянных домах 1930–1940 годов постройки.

Как уточняет ИА AmurMedia, Комсомольск-на-Амуре участвует в программе по переселению граждан из аварийного жилфонда с 2019 года. Реализация проходит поэтапно.

В рамках первого этапа в 2019–2020 годах переселили 111 человек, проживающих в 36 квартирах в четырех домах. В 2020–2021 годах удалось расселить еще три дома. На вторичном рынке для 31 семьи (85 человек) приобрели 32 квартиры.

На третьем этапе планируется возвести два многоэтажных дома в Центральном и Ленинском округах для жителей девяти деревянных аварийных зданий. Квартиры должны получить 97 семей (282 человека).