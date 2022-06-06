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Активность девелоперов в России снизилась на треть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Активность застройщиков в I квартале 2022 года снизилась более чем на треть — настолько реже они стали обращались за проектным финансированием в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные «Сбера», с которыми ознакомились «Известия». В банк поступило только 360 заявок, а годом ранее за этот период их было 480. В будущем ситуация может привести к дефициту предложения жилья и, соответственно, росту цен до 15% в год, считают эксперты.

ВТБ также наблюдал снижение активности застройщиков в первом квартале, сообщили «Известиям» в банке. В числе причин — рыночная неопределенность и резкий рост ипотечных ставок, пояснили там.

Проект и контра: активность девелоперов снизилась на треть
Насколько могут вырасти цены на новостройки из-за нехватки предложения

Как ранее писали «Известия», по итогам апреля 2022 года продажи девелоперов в России заметно снизились, в зависимости от города — на 50–99%. В таких условиях застройщики осторожно относятся к новым проектам и активно пересматривают планы, сказал основатель компании Soldapp Николай Шуклин.

«На проект, который будет реализован через пару лет, застройщику прямо сейчас нужно взять кредит, оформить на себя обязательства по его обслуживанию и регулярному пополнению эскроу-счетов. А покупателей может и не быть, как показывает практика последних месяцев», — сказал он.

Количество обращений снизилось из-за резкого удорожания проектного финансирования, связанного с увеличением ключевой ставки в конце февраля, сказал заместитель финансового директора ГК «Гранель» Юрий Черноиванов. Сейчас банки предоставляют кредитование по ставкам на уровне 13–15%, а это обременительно для любого застройщика, пояснил он.

Когда начнет реализовываться отложенный спрос, а объема доступного предложения будет недостаточно для его удовлетворения, средняя стоимость квадратного метра может вырасти более чем на 15% за год, считает руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Проект и контра: активность девелоперов снизилась на треть

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