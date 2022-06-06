Житель Новосибирской области умер после укуса клеща

Еще один житель Новосибирской области скончался после укуса клеща. Такая информация была озвучена на оперативном совещании в правительстве региона.

По словам заместителя министра здравоохранения области Лады Шалагиной, причиной смерти пациента мог стать клещевой энцефалит. Об этом пишет VN.ru. Ранее после укуса клеща скончался мужчина-дачник в Бердске. Отмечается, что он слишком поздно обратился к медикам и умер в реанимации.

Всего клещевой энцефалит подтвержден у 23 жителей Новосибирской области. С 25 по 31 мая к медикам с укусами вредителей обратились больше 1,8 тыс. человек.

В Челябинской области в больницы с подозрением на клещевой энцефалит направили 54 человека. По сравнению с 2021 годом активность вредителей выросла на 500%.