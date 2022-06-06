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Доллар на Мосбирже завершил день повышением до 61 рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Курс доллара со сроком расчетов на «завтра» поднялся на 7 копеек, до 61,02 рубля. Евро поднялось на 35 копеек — до 65,1. Это следует из данных по итогам торгов на Мосбирже на 6 июня.

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30 мая главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев не исключил, что в ближайшие недели рубль может укрепиться до 55 за доллар и 57 за евро.

Аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин придерживается другого мнения. 29 мая он спрогнозировал, что курс доллара во втором полугодии 2022-го может превысить 80 рублей. Он отметил, что сейчас проводится политика по постепенному смягчению валютного контроля и вместе с ростом импорта российская валюта начнет ослабевать.

23 мая представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что благодаря своевременным мерам кабинета министров и мегарегулятора в РФ удается поддерживать макростабильность.

21 мая в материале издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten отмечалось, что, вопреки прогнозам, курс рубля показал положительную динамику роста и достиг рекордных значений за последние семь лет.

По словам автора статьи, сохранять стабильность позволяют высокие доходы от продаж энергоносителей и укрепление торговых связей с Индией и Китаем.

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