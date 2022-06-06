Больше 120 пляжей оборудовали в Белгородской области

В Белгородской области планируют благоустроить 123 пляжа в 2022 году. Органам местного самоуправления рекомендовано активизировать работу по выявлению несанкционированных мест купания.

Отчет о подготовке пляжей представил референт губернатора Белгородской области по безопасности Олег Мантулин. По его словам, к началу июня в Прохоровском районе работы были выполнены на 33%, в Шебекинском городском округе — на 75%. Однако 5 июня муниципалитеты отчитались о завершении работ, пишет Бел.ru.

Количество пляжей почти в два раза превышает показатель 2021 года. В одном из населенных пунктов Валуйского городского округа решили отказаться от обустройства пляжа из-за близости водоема к государственной границе. В Яковлевском городском округе благоустройство пляжа отложили до 2023 года.

3 июня 12-летний мальчик утонул в глиняном карьере в Яковлевском горокруге. Известно, что место не было предназначено для купания, в карьере скапливались сточные воды. Ребенок находился у карьера без взрослых.