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Жителю Минусинска вынесли приговор за пьяное смертельное ДТП

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В Красноярском крае суд вынес приговор жителю Минусинска, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщает краевая прокуратура.

ДТП произошло 22 декабря 2021 года на улице Вокзальной. Установлено, что пьяный автомобилист сбил на пешеходном переходе мужчину на велосипеде, после чего скрылся с места аварии, оставив пострадавшего без медицинской помощи. Велосипедист скончался от полученных травм, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Суд признал водителя авто виновным по п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Его приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Также суд удовлетворил гражданский иск на возмещение морального вреда в размере 1 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.

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