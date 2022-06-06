Секретарь СНБО Украины Данилов отказался считать трагедией «временную потерю территорий»

Киев считает трагедией возможность лишиться целой страны, а не «временную потерю» территорий. Об этом 6 июня заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Украинским войскам удастся вернуть потерянные территории, но для этого необходимо, чтобы западные страны ускорили поставки вооружений», — сказал он в интервью британской газете Financial Times.

По словам секретаря СНБО, российская армия имеет преимущество в артиллерии в Лисичанске и Северодонецке, а вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут ответить на удары с той же силой из-за нехватки оружия.

Кроме того, Данилов допустил, что украинские военные продолжат отступление в районе Северодонецка для перегруппировки.

Ранее в этот день сообщалось, что украинские боевики пытаются отойти в Лисичанск из Северодонецка, чтобы вырваться из котла по трассе Бахмут–Берестовое. Подробности из зоны боевых действий представил корреспондент «Известий» Денис Кулага.

До этого, 4 июня, в тот же день начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что боевики Украины в ходе боев за Северодонецк несут критические потери — в некоторых подразделениях они составили до 90% личного состава.

Ряд ранее подконтрольных Киеву территорий, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Николаевской областях перешел под контроль Вооруженных сил РФ в ходе операции по защите Донбасса, которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Киев проводит военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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