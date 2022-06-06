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Температура ниже климатической нормы ожидается в Липецкой области

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Липецкая область на три дня окажется под влиянием западного антициклона. Среднесуточная температура воздуха в регионе будет ниже климатической нормы на 1-2 градуса.

Согласно прогнозам, 7 июня температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов, в дневные часы потеплеет до +19…+24 градусов. Об этом сообщает GOROD48. Осадки не ожидаются, северо-западный ветер усилится до 12 м/с.

На территории Липецка максимальная температура воздуха составит +23 градуса.

Самая высокая температура воздуха 7 июня была зарегистрирована в 1948 году. Тогда воздух прогрелся до +35 градусов. Рекорд по холоду установлен в 2014 году, когда температура опустилась до +2 градусов.

В Татарстане в ближайшие сутки прогнозируют неблагоприятные погодные условия. Ветер усилится до 26 м/с, ожидаются грозы с сильными дождями.

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