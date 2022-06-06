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Рогозин заверил в способности «Роскосмоса» управлять немецким телескопом eROSITA

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Фото: Global Look Press/Roscosmos
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Специалисты «Роскосмоса» не испортят немецкий телескоп eROSITA на космической обсерватории «Спектр-РГ» в ходе его использования без участия Германии. Об этом 6 июня заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

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Ранее в этот же в Российской академии наук (РАН) выразили «Интерфаксу» беспокойство по этому поводу. Ученые отметили, что этот прибор создавала и эксплуатировала не российская сторона, поэтому есть сомнения, смогут ли отечественные специалисты правильно им управлять.

«Отключение телескопа производилось не немцами, а российскими специалистами по требованию Германии. Собирали космическую обсерваторию «Спектр-РГ» на российском предприятии российские же инженеры. Запускали ее в космос российские ракетчики и стартовики. Российским астрономам нужна работающая обсерватория, а не обесточенный кусок железа и стекла, болтающийся в полутора миллионах километров от Земли», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Глава «Роскосмоса» отметил, что значение результатов работы «Спектра-РГ» колоссальное. Он напомнил, что обсерватория отслеживает явления в дальнем космосе, которые могут повлиять, «в том числе разрушительно, на жизнь на Земле».

«Поэтому хватит нам плясать под дудку западных истеричных «партнеров» и наших коллаборационистов. С нас хватит того, что Европейское космическое агентство загубило совместную марсианскую исследовательскую миссию ExoMars, которая была полностью готова к старту в сентябре этого года. Теперь они хотят загубить и «Спектр-РГ», — посетовал он.

Подводя к заключению, Рогозин указал на то, что обсерватория должна служить высшей науке, а «не капризам мелкотравчатых европейских политиканов». Он также отметил, что специалисты «Роскосмоса» являются профессионалами мирового уровня, поэтому переживать на этот счет не стоит.

4 июня Рогозин заявил, что «Роскосмос» займется восстановлением работы немецкого eROSITA. Его работа была прекращена по инициативе Германии. Так, на обсерватории остался действующим один российский рентгеновский зеркальный телескоп ART-XC.

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