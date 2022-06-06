Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Село Гордеевка под Курском подверглось атаке с беспилотника
Армия
Семьи погибших служащих Росгвардии в Донбассе и Сирии получат по 5 млн рублей
Мир
Совет безопасности Украины не стал расценивать «временную потерю» территорий как трагедию
Экономика
Маск пригрозил расторгнуть сделку о покупке Twitter
Политика
Правительство России не поддержало проект об отмене Fan ID
Мир
Послу РФ сделано представление в связи с «оскорблениями» властей Италии
Мир
В МИД Украины попросили справку о психическом здоровье у спикера парламента Венгрии
Мир
«Известия» узнали, как будет выглядеть новая форма сотрудников McDonald’s
Мир
Число раненых жителей Горловки из-за обстрела ВСУ выросло до четырех
Общество
Скончался космонавт Валерий Рюмин
Общество
Детей из Мариуполя пригласили на «Алые паруса»

Пять пляжей получили разрешение на открытие в Приморье

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приморском крае началась приемка пляжей к купальному сезону. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в правительстве региона.

На сегодняшний день из 54 мест летнего отдыха одобрены пять. В их числе пляж «Чайка» на берегу Амурского залива, территория базы отдыха «Морской берег» в бухте Муравьиная, а также морские побережья бухт Рисовая, Троица и Баклан в Хасанском районе.

Все пять объектов соответствуют требованиям охраны жизни людей, заявили в краевом министерстве ГО ЧС. Приемка других пляжей продолжается.

Как уточняет ИА PrimaMedia, в 2021 году купальный сезон стартовал во Владивостоке в середине июня. Ежегодно сотрудники МЧС и Роспотребнадзора проверяют места отдыха на соответствие требованиям безопасности.

Последние годы проверки на качество воды не проходят бухты Лазурная (Шамора), Санаторная, Щитовая, Седанка, Садгород, пляж набережной Спортивной гавани и пляж Юбилейный. В текущем году ведомства подобные отчеты еще не публиковали.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022