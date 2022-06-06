Пять пляжей получили разрешение на открытие в Приморье

В Приморском крае началась приемка пляжей к купальному сезону. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в правительстве региона.

На сегодняшний день из 54 мест летнего отдыха одобрены пять. В их числе пляж «Чайка» на берегу Амурского залива, территория базы отдыха «Морской берег» в бухте Муравьиная, а также морские побережья бухт Рисовая, Троица и Баклан в Хасанском районе.

Все пять объектов соответствуют требованиям охраны жизни людей, заявили в краевом министерстве ГО ЧС. Приемка других пляжей продолжается.

Как уточняет ИА PrimaMedia, в 2021 году купальный сезон стартовал во Владивостоке в середине июня. Ежегодно сотрудники МЧС и Роспотребнадзора проверяют места отдыха на соответствие требованиям безопасности.

Последние годы проверки на качество воды не проходят бухты Лазурная (Шамора), Санаторная, Щитовая, Седанка, Садгород, пляж набережной Спортивной гавани и пляж Юбилейный. В текущем году ведомства подобные отчеты еще не публиковали.