Площадь распространения борщевика увеличилась в Рязанской области

Площадь произрастания борщевика Сосновского увеличилась на территории Рязанской области. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

По мнению специалистов, летом потребуется применять сочетание двух методов борьбы с борщевиком. Территории обработают гербицидом, также рабочие выполнят механическое скашивание растений. Об этом сообщает 62INFO.ru.

Борщевик является многолетним сорняком, высота растения может достигать 3 м. Из-за фурокумаринов в составе сока при контакте с сорняком на участке кожи резко усиливается чувствительность к солнечным лучам. В результате это приводит к фотохимическим ожогам, а контакт сока с глазами — к слепоте.

В Московской области более чем на 65% выполнены работы по химической обработке полос отвода дорог от борщевика. В регионе используют уникальную смесь для уничтожения растения, которая не вредит сельскохозяйственным культурам.