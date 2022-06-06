Замглавы Минобрнауки Афанасьев сообщил об исключении российских вузов из Болонской системы

Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев 6 июня в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре сообщил, что российские вузы больше не участвуют в Болонском процессе.

Он уверен в том, что «для полноценного формирования знаний, умений и компетенций» оказалось недостаточно четырехлетнего обучения в бакалавриате. Недостаток знаний уже давно привел к тому, что в некоторых университетах ввели пятилетний формат обучения.

«За все эти годы перечень программ специалитета не сокращался, а расширялся, отвечая тем потребностям, которые заявляли работодатели отрасли, прежде всего в ряде инженерных направлений», — заявил Афанасьев.

Он также добавил, что после официальной подписи ведущих специалистов высших учебных заведений в поддержке проводимой президентом страны специальной военной операции по защите Донбасса правильнее сказать, что это «Болонская система из нас вышла, а не мы из нее».

2 июня министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объяснил, что выход из системы не равен отказу от бакалавриата и магистратуры. Он уверен, что для продвижения по карьерной лестнице необходимы определенные квалификационные требования, а их можно получить только после магистратуры. Фальков назвал сочетание специалитета, бакалавриата и магистратуры тем, за чем стоит будущее.

30 мая заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской модели.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.