Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Село Гордеевка под Курском подверглось атаке с беспилотника
Армия
Семьи погибших служащих Росгвардии в Донбассе и Сирии получат по 5 млн рублей
Мир
Совет безопасности Украины не стал расценивать «временную потерю» территорий как трагедию
Экономика
Маск пригрозил расторгнуть сделку о покупке Twitter
Политика
Правительство России не поддержало проект об отмене Fan ID
Мир
Послу РФ сделано представление в связи с «оскорблениями» властей Италии
Мир
В МИД Украины попросили справку о психическом здоровье у спикера парламента Венгрии
Мир
«Известия» узнали, как будет выглядеть новая форма сотрудников McDonald’s
Мир
Число раненых жителей Горловки из-за обстрела ВСУ выросло до четырех
Общество
Скончался космонавт Валерий Рюмин
Общество
Детей из Мариуполя пригласили на «Алые паруса»
Сюжет:

Замглавы Минобрнауки Афанасьев сообщил об исключении российских вузов из Болонской системы

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев 6 июня в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре сообщил, что российские вузы больше не участвуют в Болонском процессе.

От заката до просвета: в России отказываются от Болонской системы
Уходящая образовательная модель создала трудности на рынке труда

Он уверен в том, что «для полноценного формирования знаний, умений и компетенций» оказалось недостаточно четырехлетнего обучения в бакалавриате. Недостаток знаний уже давно привел к тому, что в некоторых университетах ввели пятилетний формат обучения.

«За все эти годы перечень программ специалитета не сокращался, а расширялся, отвечая тем потребностям, которые заявляли работодатели отрасли, прежде всего в ряде инженерных направлений», — заявил Афанасьев.

Он также добавил, что после официальной подписи ведущих специалистов высших учебных заведений в поддержке проводимой президентом страны специальной военной операции по защите Донбасса правильнее сказать, что это «Болонская система из нас вышла, а не мы из нее».

2 июня министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объяснил, что выход из системы не равен отказу от бакалавриата и магистратуры. Он уверен, что для продвижения по карьерной лестнице необходимы определенные квалификационные требования, а их можно получить только после магистратуры. Фальков назвал сочетание специалитета, бакалавриата и магистратуры тем, за чем стоит будущее.

30 мая заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской модели.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022