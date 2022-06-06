В Совфеде оценили слова главы СНБО о временной потере территорий Украины

Если на Украине не примут решение о капитуляции, то страна понесет еще большие потери, заявил в понедельник, 6 июня, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Таким образом он прокомментировал заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который сказал, что «временная потеря» Украиной территорий не является трагедией. Напротив, таковой была бы потеря целой страны. Он подчеркнул, что в настоящий момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) «не могут адекватно отвечать» на действия РФ в бою. Поэтому не исключен вариант, что Киев отведет свои войска из Донбасса для перегруппировки и получения военной помощи от западных стран-партнеров.

По словам Джабарова, противоречивые заявления разных высокопоставленных лиц в стране говорят о том, что в руководстве Украины нет единого мнения.

«Если они не хотят потерь своих территорий, они должны принять решение о капитуляции, потому что если этого не произойдет, они понесут еще большие потери. Разворачиваются наши наступления, народ поднимает голову, начиная верить, что может избавиться от неонацистской диктатуры. Я думаю, что это не последние потери Украины, а они опять рассчитывают на западную помощь: что им поставят оружие и наступит перелом, — не наступит», — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

Ранее в этот же день Минобороны РФ сообщило о завершении освобождения города Святогорск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что в целях предотвращения отступления украинских войск из города действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические группировки взорвали мост через реку Северский Донец.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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