Почти 50 детей пострадали при падении с самокатов в Татарстане

С наступлением теплого сезона 49 детей поступили в детскую республиканскую клиническую больницу в Татарстане с травмами после падения с самокатов. Об этом сообщил заведующий травматологическим отделением Руслан Хасанов.

Стационарное лечение потребовалось 38 детям. Пострадавшие получили различные травмы, в том числе переломы локтя, колена или травмы головы, пишет ИА «Татар-информ».

С начала года зарегистрировано восемь аварий с участием электросамокатов. Чаще всего причиной инцидентов становится выезд самокатчиков на оживленные дороги и нарушения правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Ижевске машина такси сбила восьмилетнюю девочку, которая выехала на пешеходный переход на самокате. Пострадавшая госпитализирована.