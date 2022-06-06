Четырехлетняя девочка пострадала при падении из окна в Приангарье

В Усолье-Сибирском Иркутской области в результате падения из окна второго этажа пострадала четырехлетняя девочка. Об этом сообщают пресс-службы региональных прокуратуры, СУ СКР и ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 5 июня, когда девочка находилась дома под присмотром отца. По предварительным данным, мужчина отвлекся, его дочь забежала в детскую комнату и облокотилась на москитную сетку.

Малышка получила различные травмы и была доставлена в больницу, пишет ИА IrkutskMedia. Сейчас медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

По факту случившегося организованы проверки. Как отметили в пресс-службе регионального ГУ МВД, с начала 2022 года уже зафиксировано 12 подобных случаев с детьми.

Вечером 5 июня на улице Инженерной в Пскове четырехлетний мальчик выпал из окна жилого дома на пятом этаже. Он получил различные травмы и был госпитализирован.