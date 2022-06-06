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Бойцы Росгвардии уничтожили шесть диверсантов группировки «Кракен» под Харьковом

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Росгвардейцы уничтожили украинскую разведывательно-диверсионную группу в Харьковской области. Об этом 6 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Спецназовцы Росгвардии организовали засаду в лесном массиве в Харьковской области. Через некоторое время росгвардейцы обнаружили разведывательно-диверсионную группу противника в составе семи человек. Используя эффект внезапности, росгвардейцы открыли огонь и уничтожили националистов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из их был взят в плен. Росгвардейцами было установлено, что диверсионная группа принадлежит националистическому батальону «Кракен». В этом признался и сам пленный.

2 июня росгвардейцы задержали украинского криминального авторитета в Запорожской области. Кроме того, в Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы изъяли 90 единиц огнестрельного оружия, более 34 тыс. боеприпасов, около 80 снарядов и более 40 гранат из незаконного оборота.

30 мая в Минобороны РФ рассказали, что боевики «Кракена» проводят под Харьковом карательные рейды и похищают людей, подозреваемых в пророссийских взглядах. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаила Мизинцева, десятки задержанных диверсантами не вернулись домой. Об их судьбах по состоянию на 30 мая ничего не известно.

26 мая росгвардейцы задержали и передали в компетентные органы пособников СБУ в Харьковской области. Один из задержанных по заданию зарубежных кураторов передавал данные о количестве, расположении и перемещении военнослужащих и военной техники ВС РФ, местах движений войсковых колонн.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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