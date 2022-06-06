Количество пожаров за неделю снизилось в Липецке

За минувшую неделю в Липецке произошло 14 пожаров. Количество возгораний сократилось в полтора раза по сравнению с предыдущей неделей.

По данным МЧС, в ряде случаев потребовалась эвакуация граждан. 4 июня пожар произошел в подвальном помещении 25-этажного дома на улице Балмочных. Из здания вывели десять человек. 5 июня загорелся тамбур на две квартиры в доме по улице Индустриальной, из подъезда эвакуировали 17 человек.

На улице Неделина злоумышленники разбили стекло в киоске и бросили в него бутылку с зажигательной смесью. О пострадавших не сообщается, однако уничтожены отделка киоска и товары. Об этом пишет LipetskMedia.

С начала года в Липецке зафиксировано 366 пожаров. Это на 21,4% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Липчан предупреждают, что с повышением температуры воздуха пожароопасная обстановка может измениться.