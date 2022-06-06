Ребенок пострадал при пожаре в частном доме в Уссурийске

В Уссурийске (Приморский край) в результате пожара в частном доме пострадал девятилетний мальчик. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство 6 июня в 12:37 (5:37 мск). Горел одноэтажный частный дом на улице Раковской.

К моменту прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались женщина с тремя внуками. Один из детей, девятилетний мальчик, получил ожоги. Его передали медикам скорой помощи, пишет ИА UssurMedia.

Дом выгорел на площади 50 кв. м. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

В ночь на 31 мая в Вологодской области при пожаре в дачном доме пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Огонь полностью уничтожил мансарду и охватил площадь 60 кв. м.