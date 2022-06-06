Масштабный кастинг на участие в празднике «Алые паруса» стартовал в Петербурге

Совсем немного остается до того мгновения, когда Дворцовая площадь в Петербурге превратится в грандиозный зрительный зал, а в акватории Невы развернется фантастическое шоу.

В самом разгаре приготовления к легендарным «Алым парусам». Невероятный праздник выпускников знаменит на весь мир. Одним из главных героев шоу вновь станет бриг «Россия». Парусник давно стал символом новых надежд. Белоснежный бриг пришвартовался у дамбы в Кронштадте, где судно готовят к его торжественной роли, сообщает телеканал «Известия».

Кроме того, 6 июня стартовал глобальный кастинг на участие в празднике «Алые паруса – 2022». Молодые и талантливые жители города намерены показать себя на главном событии лета. О своем желании покорить сцену «Алых парусов» заявили свыше 500 участников.

Лучшие творческие коллективы и исполнители города появятся на сцене наравне со звездами российской эстрады. Победители кастинга получат право открывать и завершать концертную программу.

В этом году праздник для выпускников состоится 24 июня.

«Алые паруса» — единственное в мире грандиозное представление, посвященное выпускникам школ. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года в Санкт-Петербурге, его проводили до 1979 года, а затем традицию возродили в 2005 году с помощью банка «Россия», Пятого канала и при поддержке властей города.

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