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Пятилетний мальчик погиб при падении из окна 15-го этажа в Хакасии

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В городе Абакан (Республика Хакасия) в результате падения из окна 15-го этажа погиб пятилетний мальчик. Об этом сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Трагедия произошла утром 6 июня в доме по улице Чертыгашева. По предварительным данным, мальчик залез на подоконник, открыл окно и облокотился на москитную сетку. Конструкция не выдержала давления и выпала, увлекая за собой ребенка.

Малыш скончался на месте от полученных при падении травм, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

По информации СК, мама погибшего мальчика ушла на работу и оставила его одного. Отец отсутствовал в связи с вахтовым методом работы, а сестра ночевала у подруги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Вечером 5 июня на улице Инженерной в Пскове четырехлетний мальчик выпал из окна жилого дома на пятом этаже. Он получил различные травмы и был госпитализирован.

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