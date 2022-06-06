Эксперт обяснил причины энергокризиса в Австралии

Высокие внутренние цены на газ и уголь в Австралии связаны в том числе с общемировой конъюнктурой — если идет подорожание в разных регионах мира, это влияет и на регионы, являющиеся крупными поставщиками. Об этом рассказал «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в понедельник, 6 июня.

Чтобы Австралии, у которой есть свои уголь и газ, уменьшить внутренние цены на энергоресурсы, надо ограничить их экспорт. В прошлом государство уже применяло такие меры — например, ограничивало экспорт сжиженного газа, чтобы оставить больше для внутреннего пользования, напомнил Митрахович.

Кроме того, Австралия, как и Европа, заигралась в возобновляемые источники энергии, подчеркнул он. Когда зеленая энергетика не работает из-за погодных условий, приходится подключать традиционную энергетику, в результате чего растет спрос на уголь и газ и цена электричества. Это та же причина, объяснявшая рост стоимости электричества в Европе осенью 2021 года, добавил он.

Одновременно и зарабатывать на экспорте и иметь низкие цены на энергоресурсы внутри страны не получится, считает эксперт. Митрахович отметил, что Канберре стоило бы меньше закрывать угольных станций и не делать такую высокую ставку на прерывистые источники энергии (энергия Солнца, ветра, приливов, морских волн, геотермальная), которые на текущем технологическом уровне не решат проблему энергетики.

В последние недели австралийские и западные СМИ пишут, что внезапное похолодание в Австралии и нехватка угля на крупнейшей электростанции Eraring Power Station в стране вызвали крупномасштабный энергокризис. Как писала газета The Sydney Morning Herald (SMH), похолодание в Сиднее и Мельбурне привело к скачку оптовых цен на газ более чем в 50 раз, в результате чего оператор энергорынка Австралии установил предел цен. Глава крупнейшей австралийской газодобывающей компании Woodside Мег О’Нил заявил, что страна погружается в худший энергокризис с 1970-х годов.

Газета The Guardian со ссылкой на главу казначейства Австралии Джима Чалмерса писала, что антироссийские санкции усугубили стремительный рост мировых цен на энергоносители. Отмечалось, что первыми пострадали автомобилисты, так как цены на топливо быстрее всего следуют мировым тенденциям. Когда погода в южных штатах Австралии сменилась на безветренную, это привело к падению производства электроэнергии ветряками, и в регионе пришлось увеличить сжигание газа для выработки электроэнергии. В Australian Industry Group считают, что правительству страны следует ввести целевые выплаты домохозяйствам с низкими доходами и даже малым предприятиям, которые могут разориться из-за высоких цен на энергоресурсы.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке начался в конце августа 2021-го и продолжался до начала октября. Цена голубого топлива 6 октября на лондонской бирже ICE на фьючерс TTF на нидерландском хабе превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум.

13 октября президент России Владимир Путин сообщил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Он отметил, что многие европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа. Лидер также опроверг предположение, что высокие котировки играют на руку производителям сырья.

Очередной рост цен на энергоресурсы в Европе и США начался весной 2022 года. Тогда страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. На фоне антироссийских санкций Путин объявил о переходе Москвы на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. Однако не все страны согласились на это.

В апреле Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.