Глава МИД Лавров заявил, что Россия отодвинет угрозу в ответ на поставки оружия на Украину

Если Запад предоставит Украине ракетные системы дальнего действия, то Москва продолжит отодвигать украинских нацистов от тех границ, занимая которые они представляют угрозу населению Украины и России. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров 6 июня на пресс-конференции.

«Чем дальнобойнее будут поставляться системы киевскому режиму, тем дальше мы будем отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза русскому населению Украины и России», — подчеркнул Лавров.

Министр также указал на невозможность поверить словам президента Украины Владимира Зеленского, который пообещал США не применять американские ракеты для обстрелов российской территории. Как отметил Лавров, украинские политики и депутаты и сами «просто смеются над американцами», которые поверили в эту «болтовню» главы Украины.

1 июня обозреватель иранского портала Javan Али Ганади заявил, что президент США Джо Байден намеренно скрыл наступательный характер реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые передал Украине в рамках пакета военной помощи. Ганади отметил, что украинские силы получат современные ракеты с дальностью минимум в 80 км, что позволит им применять данный вид вооружений для ударов по территории России.

В тот же день Байден сообщил о готовности отправить Киеву новый пакет военной помощи, который включит в себя РСЗО HIMARS. Позднее в Вашингтоне сообщили о том, что получили от украинской стороны заверение в отсутствии планов нанести удары по территории России. Все выстрелы, произведенные на территории Украины, будут расцениваться Штатами как оборонительные.

1 июня российское Минобороны назвало существующим риск использования ракетных систем по территории РФ с расчетом на провокацию российских сил.

При этом влияние новых ракетных комплексов на обстановку непосредственно в Донбассе специалистами оценивается как минимальное. Так, китайский военный эксперт Сун Чжунпин на страницах газеты Global Times 5 июня напомнил о том, что Россия сможет противодействовать HIMARS с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», а также крылатой ракеты «Калибр».

Западные страны продолжают накачивать Украину оружием после того, как Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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