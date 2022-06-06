Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Глава МИД Лавров заявил, что Россия отодвинет угрозу в ответ на поставки оружия на Украину

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если Запад предоставит Украине ракетные системы дальнего действия, то Москва продолжит отодвигать украинских нацистов от тех границ, занимая которые они представляют угрозу населению Украины и России. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров 6 июня на пресс-конференции.

Формула огня: как артиллерия стала важнейшим инструментом спецоперации
Почему авиация не заменит пушки и так ли хороша американская гаубица «три топора»

«Чем дальнобойнее будут поставляться системы киевскому режиму, тем дальше мы будем отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза русскому населению Украины и России», — подчеркнул Лавров.

Министр также указал на невозможность поверить словам президента Украины Владимира Зеленского, который пообещал США не применять американские ракеты для обстрелов российской территории. Как отметил Лавров, украинские политики и депутаты и сами «просто смеются над американцами», которые поверили в эту «болтовню» главы Украины.

1 июня обозреватель иранского портала Javan Али Ганади заявил, что президент США Джо Байден намеренно скрыл наступательный характер реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые передал Украине в рамках пакета военной помощи. Ганади отметил, что украинские силы получат современные ракеты с дальностью минимум в 80 км, что позволит им применять данный вид вооружений для ударов по территории России.

В тот же день Байден сообщил о готовности отправить Киеву новый пакет военной помощи, который включит в себя РСЗО HIMARS. Позднее в Вашингтоне сообщили о том, что получили от украинской стороны заверение в отсутствии планов нанести удары по территории России. Все выстрелы, произведенные на территории Украины, будут расцениваться Штатами как оборонительные.

1 июня российское Минобороны назвало существующим риск использования ракетных систем по территории РФ с расчетом на провокацию российских сил.

При этом влияние новых ракетных комплексов на обстановку непосредственно в Донбассе специалистами оценивается как минимальное. Так, китайский военный эксперт Сун Чжунпин на страницах газеты Global Times 5 июня напомнил о том, что Россия сможет противодействовать HIMARS с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», а также крылатой ракеты «Калибр».

Западные страны продолжают накачивать Украину оружием после того, как Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022