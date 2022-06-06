Очаг птичьего гриппа обнаружили в Рязанской области

Очаг высокопатогенного птичьего гриппа зарегистрировали в поселке Александро-Невский в Рязанской области. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, вирус выявлен в одном из подсобных хозяйств. Специалисты проводят комплекс мероприятий для установления путей заноса вируса. На территории будет введен карантин.

Владельцев остальных хозяйств просят обращать внимание на состояние птиц и обращаться в ветеринарную службы в случае массового падежа поголовья или аномального поведения птиц.

В конце апреля вспышку птичьего гриппа зарегистрировали в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). Массовый падеж ворон был установлен на городской свалке.