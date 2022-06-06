Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Село Гордеевка под Курском подверглось атаке с беспилотника
Армия
Семьи погибших служащих Росгвардии в Донбассе и Сирии получат по 5 млн рублей
Мир
Совет безопасности Украины не стал расценивать «временную потерю» территорий как трагедию
Экономика
Маск пригрозил расторгнуть сделку о покупке Twitter
Политика
Правительство России не поддержало проект об отмене Fan ID
Мир
Послу РФ сделано представление в связи с «оскорблениями» властей Италии
Мир
В МИД Украины попросили справку о психическом здоровье у спикера парламента Венгрии
Мир
«Известия» узнали, как будет выглядеть новая форма сотрудников McDonald’s
Мир
Число раненых жителей Горловки из-за обстрела ВСУ выросло до четырех
Общество
Скончался космонавт Валерий Рюмин
Общество
Детей из Мариуполя пригласили на «Алые паруса»
Сюжет:

Скончался космонавт Валерий Рюмин

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дважды Герой Советского Союза космонавт Валерий Рюмин скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщил «Роскосмос» в понедельник, 6 июня.

«Мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — сказал глава корпорации Дмитрий Рогозин.

Рюмин родился 16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре. В 1973 году он вошел в отряд космонавтов в качестве бортинженера.

С 1977 по 1980 год Рюмин совершил три полета в космос. Он дважды бил рекорды по длительности полета, за что оба раза был награжден «Золотой Звездой». После этого Рюмин был руководителем полета станций «Салют-7» и «Мир», а также руководителем программ «Мир–NASA» и «Мир–Шаттл» с российской стороны.

Свой четвертый полет Рюмин совершил в 1998 году в возрасте 58 лет, став на тот момент самым пожилым российским космонавтом. В общей сложности он провел на орбите более 371 суток.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022