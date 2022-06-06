Скончался космонавт Валерий Рюмин

Дважды Герой Советского Союза космонавт Валерий Рюмин скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщил «Роскосмос» в понедельник, 6 июня.

«Мы потеряли товарища и друга. Это невосполнимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Викторовича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — сказал глава корпорации Дмитрий Рогозин.

Рюмин родился 16 августа 1939 года в Комсомольске-на-Амуре. В 1973 году он вошел в отряд космонавтов в качестве бортинженера.

С 1977 по 1980 год Рюмин совершил три полета в космос. Он дважды бил рекорды по длительности полета, за что оба раза был награжден «Золотой Звездой». После этого Рюмин был руководителем полета станций «Салют-7» и «Мир», а также руководителем программ «Мир–NASA» и «Мир–Шаттл» с российской стороны.

Свой четвертый полет Рюмин совершил в 1998 году в возрасте 58 лет, став на тот момент самым пожилым российским космонавтом. В общей сложности он провел на орбите более 371 суток.