Жителей Татарстана предупредили о неблагоприятных погодных условиях

Погодные условия ухудшатся на территории Татарстана 7 июня. Ветер усилится до 26 м/с.

В течение суток в республике ожидаются грозы, сильные дожди и град. О штормовом предупреждении сообщает InKazan.ru.

По данным МЧС, в Татарстане вероятны аварии на объектах энергетики и ЖКХ. Также может произойти обрушение слабо укрепленных конструкций и башенных кранов. Возможны удары молний в здания, не оборудованные громоотводами.

Начальник республиканского управления МЧС Рафис Хабибуллин обратился к главам ведомств и организация с рекомендациями провести мероприятия для снижения риска чрезвычайных ситуаций, а также проверить готовность систем оповещения населения.

Ранее синоптики спрогнозировали «температурные качели» жителям Омска. Согласно прогнозам, в середине недели вероятны ночные заморозки до -2 градусов. При этом в дневные часы температура воздуха поднимется до +30 градусов.