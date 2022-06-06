Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Село Гордеевка под Курском подверглось атаке с беспилотника
Армия
Семьи погибших служащих Росгвардии в Донбассе и Сирии получат по 5 млн рублей
Мир
Совет безопасности Украины не стал расценивать «временную потерю» территорий как трагедию
Экономика
Маск пригрозил расторгнуть сделку о покупке Twitter
Политика
В Госдуме оценили перспективы возобновления переговоров РФ и Украины
Мир
Послу РФ сделано представление в связи с «оскорблениями» властей Италии
Мир
Лавров назвал беспрецедентным отказ ряда стран НАТО пропустить его самолет
Мир
«Известия» узнали, как будет выглядеть новая форма сотрудников McDonald’s
Мир
СК Приднестровья сообщил о диверсии в районе дислокации миротворцев
Мир
Брянская область России стала побратимом города Брянка в ЛНР
Мир
Состояние осужденного в США Бута резко ухудшилось

Жителей Татарстана предупредили о неблагоприятных погодных условиях

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Погодные условия ухудшатся на территории Татарстана 7 июня. Ветер усилится до 26 м/с.

В течение суток в республике ожидаются грозы, сильные дожди и град. О штормовом предупреждении сообщает InKazan.ru.

По данным МЧС, в Татарстане вероятны аварии на объектах энергетики и ЖКХ. Также может произойти обрушение слабо укрепленных конструкций и башенных кранов. Возможны удары молний в здания, не оборудованные громоотводами.

Начальник республиканского управления МЧС Рафис Хабибуллин обратился к главам ведомств и организация с рекомендациями провести мероприятия для снижения риска чрезвычайных ситуаций, а также проверить готовность систем оповещения населения.

Ранее синоптики спрогнозировали «температурные качели» жителям Омска. Согласно прогнозам, в середине недели вероятны ночные заморозки до -2 градусов. При этом в дневные часы температура воздуха поднимется до +30 градусов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022