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В Совбезе назвали целью США на Украине дестабилизацию России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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США используют Украину как предлог для дестабилизации обстановки и попыток смены конституционного строя в России. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

Он отметил, что против России ведется открытая экономическая, санкционная и информационная война. Происходящее же на Украине является закономерным итогом планомерной деятельности Запада, а прежде всего Вашингтона, по переформатированию стран, наиболее близких РФ по духу, истории и культуре.

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«Украина, которую все эти 30 лет Вашингтон программировал в антироссийском ключе, — лишь предлог для дестабилизации нашей страны и активизации попыток смены конституционного строя», — сказал Нургалиев в интервью «Российской газете».

По его словам, Запад десятилетия создавал из Украины очаг напряженности, разваливая ее экономику, подавляя суверенитет и взращивая неонацизм на территории страны.

Эти действия США и киевских властей, считает Патрушев, представляют угрозу всему миру, что в том числе выражается в разработке биологического и ядерного оружия, а также бесконтрольной раздаче оружия неонацистам.

Ранее, 17 мая, похожее мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он заявил, что развернутая США глобальная антироссийская кампания доказывает, что Украина стала предлогом для ведения против РФ «необъявленной войны». Эти планы против России вынашивались задолго до начала российской спецоперации и никак не зависели от действий РФ.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что Украина не нужна Западу, а служит для него расходным материалом в гибридной тотальной войне с Россией. Он также привел выражение «Запад готов воевать до последнего украинца», отметив, что оно очень меткое.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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