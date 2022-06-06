Украинские войска выпустили 20 ракет из «Града» по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли столицу Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив по городу Донецку 20 ракет из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщили 6 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства, украинские силовики также выпустили по Петровскому району города восемь снарядов калибром 155 мм и шесть снарядов калибром 152 мм.

С утра 6 июня подразделения украинской армии ведут массированный огонь по нескольким районам Донецка, применяя ствольную и реактивную артиллерию. На данный момент известно о трех погибших и трех пострадавших жителях города.

В этот же день военный корреспондент «Известий» Данил Емельянов рассказал, что украинские боевики продолжают наносить удары по стратегически важным объектам Донецка. На кадрах, которые снял военкор, показаны последствия обстрелов националистов по ремонтному цеху предприятия «Вода Донбасса».

Ранее в понедельник стало известно, что из-за обстрелов со стороны украинских боевиков получил повреждения горводоканал на улице Щорса в центре города. Там также произошел пожар. На борьбу с огнем были задействованы сразу несколько пожарных расчетов. Сообщалось о двух пострадавших жителях.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в этот же день заявил, что последние обстрелы Донецка беспрецедентны. Он отметил, что украинские боевики вели огонь по спальным районам, «где и близко нет ничего похожего на военные объекты». По его словам, городские кварталы обстреливаются, в частности, гаубицами из вооружения США.

Накануне, 5 июня, сообщалось, что в результате обстрелов украинских боевиков получили ранения пять мирных жителей ранее освобожденной территориии ДНР. Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, атаки велись на поселки городского типа Владимировка, Никольское, поселок Степное в ДНР и город Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР).

4 июня в результате обстрела Донецка украинскими военными пять человек погибли и 20 получили ранения различной степени тяжести. Также разрушены жилые квартиры, уничтожено более десятка гражданских автомобилей.

photo_2022-06-04_22-28-33 Вечером 4 июня украинские националисты выпустили более 40 ракет БМ21 «Град» по центральным районам Донецка. В городе начались пожары, повреждены жилые дома и школы, В результате обстрелов пять человек погибли, еще 20 пострадали. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий» Фото: Telegram/«Типичный Донецк» photo_2022-06-05_01-30-46 При обстрелах центра Донецка во дворах загорелись автомобили Фото: Telegram/«Типичный Донецк» photo_2022-06-05_01-30-47-(2) На улицах Школьная, Генерала Антонова, Зеленая пожары возникли в жилых домах Фото: Telegram/«Типичный Донецк» RIAN_8208967 Зафиксированы прямые попадания снарядов в жилые здания на улицах Лузина, Энгельса, Зоологическая Фото: «РИА Новости»/Константин Михальчевский photo_2022-06-05_01-30-47 Под обстрел попали и здания, в которых расположены детские учреждения - «Многопрофильный лицей № 5 имени Н.П.Бойко, школы №22 и «Логос», Ясли-сад комбинированного типа №17, Классическая гуманитарная гимназия Фото: Telegram/«Типичный Донецк» photo_2022-06-05_01-30-50-(2) Снаряды повредили здание больницы, попали в автомобиль скорой помощи Фото: Telegram/«Типичный Донецк» photo_2022-06-05_01-30-50 От взрывов пострадал «Крытый рынок» Фото: Telegram/«Типичный Донецк» photo_2022-06-05_01-46-08 По словам местных жителей, таких обстрелов в городе не было с 2014 года Фото: Telegram/«Типичный Донецк» TASS_53132874 В результате обстрелов 5 человек погибли, 20 ранены Фото: ТАСС/Владимир Гердо RIAN_8208740 Среди пострадавших есть дети Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский RIAN_8208964 Сотрудники МЧС и медики прибыли к месту обстрела в Донецке Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский TASS_53133089 Пострадавшим оказывают медицинскую помощь Фото: ТАСС/Владимир Гердо RIAN_8208969 Жильцы, успевшие покинуть дом во время обстрела, приходят в себя на улице Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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