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Детей из Мариуполя пригласили на «Алые паруса»

Беглов пригласил детей из Мариуполя на «Алые паруса»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник, 6 июня, пригласил детей из Мариуполя на праздник «Алые паруса».

Он напомнил, что 1 июня в Международный день защиты детей Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами.

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«Я обратился к мэру Мариуполя с приглашением пригласить детишек из Мариуполя к нам в Санкт-Петербург на праздник «Алые паруса», — сказал Беглов в своем видеообращении.

В этом году праздник для выпускников состоится 24 июня.

12 мая символ праздника — бриг «Россия» — спустили на воду в Санкт-Петербурге после зимнего хранения на Средне-Невском судостроительном заводе.

«Алые паруса» — единственное в мире грандиозное представление, посвященное выпускникам школ. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года в Санкт-Петербурге, его проводили до 1979 года, а затем традицию возродили в 2005 году с помощью банка «Россия», Пятого канала и при поддержке властей города.

Проект «Алые паруса. Александр Грин» вышел в финал престижного международного конкурса Promax Awards Global Excellence 2021. Праздник выпускников был представлен в номинации за лучшее промо. В 2019 году «Алые паруса» стали победителем престижного конкурса Best Event Awards World, получив главную награду в номинации Iconic Event Award 2019 и две серебряные статуэтки в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Agency 2019.

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