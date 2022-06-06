В МИД Украины попросили справку о психическом здоровье у спикера парламента Венгрии

Представитель МИД Украины Олег Николенко в понедельник, 6 июня, попросил справку о психическом здоровье у спикера парламента Венгрии Ласло Кевера. За день до этого тот прямо указал на наличие у действующего президента Украины Владимира Зеленского проблем с психикой.

«Ожидаем обнародования Кевером справки о состоянии его психического здоровья», — написал дипломат в своем Twitter.

В воскресенье Кевер привел аргументы, которые указывают на проблемы с психикой Зеленского. Так, об этом свидетельствует его манера общения с лидерами Евросоюза (ЕС).

«Заявления президента Украины иногда странны. Не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но и против канцлера Германии», — заявил политик телеканалу HirTV.

В понедельник его позицию поддержал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«В то время как в Венгрии в последние месяцы десятки тысяч людей работали над тем, чтобы помочь... Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно в неприемлемом тоне говорят о Венгрии, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить. Они ни разу не высказали благодарности вслух. Исходя из всего этого, Ласло Кевер совершенно прав, даже если украинцы этим возмущены», — написал политик в своей группе в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

Подобные высказывания не оставили без внимания киевские власти. Так, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк написал о том, что единственной «проблемной» страной в европейской семье является Венгрия, а подобные заявления оставят ей не самое лучшее место в учебниках истории.

26 мая в офисе Зеленского обвинили ФРГ в поражениях вооруженных сил Украины (ВСУ). Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, Германия затягивает процесс передачи вооружений Киеву. По его словам, темпы поставок по ленд-лизу не оправдались из-за действий Берлина.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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