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Совет безопасности Украины не стал расценивать «временную потерю» территорий как трагедию

Глава СНБО Украины Данилов отказался считать трагедией временную потерю территорий страны
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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«Временная потеря» Украиной территорий не является трагедией. Напротив, таковой была бы потеря целой страны. Такое заявление сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в опубликованном в понедельник интервью британской газете Financial Times.

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«Временная потеря территорий — это не трагедия. Трагедией будет потеря страны», — сказал Данилов, указав на превосходство России в артиллерии.

Он подчеркнул, что в настоящий момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) «не могут адекватно отвечать» на действия РФ в бою. Поэтому не исключен вариант, что Киев отведет свои войска из Донбасса для перегруппировки и получения военной помощи от западных стран-партнеров.

Секретарь СНБО также выразил надежду на то, что Украине удастся «вернуть обратно» контроль над потерянными территориями.

Ранее в этот же день Минобороны РФ сообщило о завершении освобождения города Святогорск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что в целях предотвращения отступления украинских войск из города, действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические группировки взорвали мост через реку Северский Донец.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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