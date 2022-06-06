Совет безопасности Украины не стал расценивать «временную потерю» территорий как трагедию

«Временная потеря» Украиной территорий не является трагедией. Напротив, таковой была бы потеря целой страны. Такое заявление сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в опубликованном в понедельник интервью британской газете Financial Times.

«Временная потеря территорий — это не трагедия. Трагедией будет потеря страны», — сказал Данилов, указав на превосходство России в артиллерии.

Он подчеркнул, что в настоящий момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) «не могут адекватно отвечать» на действия РФ в бою. Поэтому не исключен вариант, что Киев отведет свои войска из Донбасса для перегруппировки и получения военной помощи от западных стран-партнеров.

Секретарь СНБО также выразил надежду на то, что Украине удастся «вернуть обратно» контроль над потерянными территориями.

Ранее в этот же день Минобороны РФ сообщило о завершении освобождения города Святогорск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что в целях предотвращения отступления украинских войск из города, действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические группировки взорвали мост через реку Северский Донец.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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