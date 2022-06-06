Житель Петрозаводска пострадал при наезде электрички в Ленобласти

Электричка сбила 40-летнего мужчину в Ленинградской области. Пострадавший получил травмы средней степени тяжести.

Инцидент произошел в ночное время на перегоне недалеко от станции «36 километр». Электропоезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Новолисино, совершил наезд на жителя Петрозаводска. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Первую помощь пострадавшему оказали сотрудники поисково-спасательного отряда города Тосно.

30 мая в Новосибирске электричка сбила 11-летнюю девочку, которая переходила пути. От полученных травм ребенок скончался в больнице.