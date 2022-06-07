Диалогика познания

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался о целесообразности включения в школьную программу изучения основ православия. По его словам, это приобщит детей и к любви к Отечеству, потому что «не может христианин, которого Господь призывает любить ближнего, не любить свою страну, свой народ».

На мой взгляд, вопрос о границах и пересечении светского и религиозного воспитания — очень тонкий и деликатный. Особенно, если брать во внимание, что происходит миграция населения и практически все наши школы, особенно в крупных городах, многонациональные.

У меня не так давно четверых молодых людей завуч выловила под лестницей. Не подумайте плохого: был Рамадан, и они совершали намаз. Время молитве ребята решили уделить во время учебного процесса.

Я пригласил их к себе и говорю: «Слушайте, ребят, как это может быть? Вы же не пошли на уроки — это нарушение дисциплины». Стеклянные глаза: «Вы оскорбляете чувства верующих». Ссылаются на закон. Спрашиваю одного молодого человека: «Ты лежишь на операционном столе у врача-мусульманина. Наступает время молитвы, он идет молиться. Как бы ты отнесся к этому?» Задумался. И решил, что посоветуется в мечети, молиться ли ему в школе или нет. Я говорю: «Ты знаешь, что в мечети тебе скажет молиться. Почему тогда ты не пошел в школу с национальным компонентом, там всё для этого приспособлено». «А у вас учат лучше», — отвечает он мне.

Понимаете, какая вещь происходит: мы учим очень разных детей, а школа должна оставаться светской. Это «техника безопасности» в государственной школе в многонациональном и многоконфессиональном государстве. Но быть светской не означает быть агрессивно атеистической.

Великий философ, культуролог и учитель Владимир Библер как-то написал, что в XXI веке будет иметь место диалогика. Это сочетание религиозных прозрений и интуиции с научными знаниями.

Приведу пример, свидетелем которого стал сам, посещая один из филиалов моей школы. Учительница рассказывала школьникам миф об Адаме и Еве, в котором яблоко с древа познания Ева съела, и за это Бог выгнал Адама и Еву из рая. Встала девочка и говорит: «Бог злой, люди хотели узнать, что такое добро и зло, а их выгнали». С точки зрения девочки, Адама и Еву изгнали из-за познавательной активности.

Учительница попросила меня помочь: «Как вы считаете?» Я встаю и говорю: «Нет, не за это. В науке есть такое понятие — антропоцентризм. То есть слишком преувеличенное представление о человеческой мощи. В этом смысле скромнее надо быть. За гордыню человек расплачивается. Идеология, поддерживающая высказывания по типу: «нам нет преград ни в море, ни на суше» и «нам не надо ждать милостей от природы, взять их наша задача» привела к тому, что человек — причина озоновых дыр и глобального потепления. А в этом библейском сюжете проявилась огромная интуиция. Таким образом, на примере из Библии, мы учим детей жизненной философии, умению размышлять и понимать, что у решений есть последствия.

Сейчас в школьную программу включен предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Родители четвероклассников должны выбрать один из модулей предмета. Они могут изучать или основы православной, исламской, иудейской культур, или основы светской этики.

В моем понимании, разделять детей по изучению конфессий в четвертом классе — ошибка. Мы многонациональная страна. У нас есть возможность создать хоровод цивилизаций и ансамбль культур. Поэтому у себя в школе мы раз в четверть собираем ребят — тех, кто выбрал ислам, тех, кто выбрал православие — и они друг другу рассказывают о своей религии. Мы это делаем, потому что считаем, что очень важно, чтобы православный ребенок знал, что «ислам» в переводе — «смирение», а джихад — это не убийство людей, а убийство греха в себе. Что кроме шиитов и суннитов существуют еще суфии. А суфии — это те, для кого дух выше буквы, и это вполне соответствует Евангелию, где Христос говорит: «Суббота для человека, а не человек для субботы».

В данной ситуации для меня и мусульмане, и христиане — это разные команды, которые поднимаются на одну и ту же высоту. В традиции семей они имеют право на принадлежность к той или иной конфессии, но школа, ее учебная программа, не должна разделять людей. Школа — это место, где встречаются дети разных национальностей и разных вероисповеданий. Поэтому задача школы — объединять людей разных конфессий и ликвидировать любую агрессию и ненависть по религиозному признаку.

Автор — директор общеобразовательной школы № 109 Москвы, заслуженный учитель РФ, академик РАО

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