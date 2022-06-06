СК Приднестровья сообщил, что дрон сбросил на автопарк миротворцев взрывные устройства

Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики (СК ПМР) сообщил 6 июня о диверсии в районе села Владимировка — неустановленный дрон сбросил на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента два взрывных устройства.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 5 июня. По предварительной информации, были сброшены гранаты РГД-5. Пострадавших и разрушений нет.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 277 УК ПМР. В настоящее время СК ПМР устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Это уже не первый случай взрывов на территории Приднестровья. Так, 13 мая в Тирасполе произошли попытки поджога нефтебазы и республиканского военкомата. 7 мая МВД республики рассказало, что была обстреляна территория бывшего аэродрома у села Воронково.

5 мая сообщалось, что сотрудники Службы внешней разведки Украины с 2012 года привлекали граждан Польши к конфиденциальному сотрудничеству в целях получения сведений о ПМР.

25 апреля сообщалось о серии взрывов в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. На следующий день в поселке Маяк Григориопольского района на территории радиовещательного центра произошло два взрыва.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, комментируя события в ПМР, что эти новости вызывают в Кремле обеспокоенность.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически не подконтрольной Молдавии территорией.