Минобрнауки: все образовательные организации России исключены из Болонского процесса

Все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса, заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев 6 июня.

Он пояснил, что Болонская группа 11 апреля объявила о решении прекратить представительство России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса.

«Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса», — сказал Афанасьев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Министр подчеркнул, что это Болонская система вышла из России, а не Россия из нее.

2 июня, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры. По его словам, будущее — за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры.

24 мая Фальков заявил, что Россия разработает собственную систему образования. Он отметил, что она станет уникальной, а в ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.

Вместе с тем Афанасьев отмечал, что отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской модели.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.