ГАЗ представит в Москве новые модели автомобилей для торговли и бизнеса

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) представит на крупнейшем форуме «Неделя российского ритейла» новые модели автомобилей поколения NN для городских перевозок, розничной торговли и мобильного бизнеса: компактный городской развозной фургон «Соболь NN» (предсерийный образец), фургон-рефрижератор «ГАЗель NN» и фудтрак на шасси «ГАЗель NN».

«На «Неделе российского ритейла» представлен предсерийный образец «Соболя NN» в версии трехместного грузового фургона с объемом кузова 7,8 куб. м. Размеры грузового отсека (д/ш/в) — 2600*1860*1614 мм. В дальнейшем линейка «Соболь NN» будет включать в себя фургоны с однорядной и двухрядной кабинами, с различными вариантами высоты кузова, а также микроавтобусы», — рассказали в пресс-службе ГАЗа.

За счет небольших габаритов (длина машины — 5120 мм; высота — 2430 мм) и малого радиуса разворота (5,4 м) фургон может легко перемещаться в интенсивном транспортном потоке, проезжать по узким улицам и загруженным складским помещениям и парковаться во дворах, не мешая легковому транспорту.

Фургон-рефрижератор «ГАЗель NN» позволит перевозить грузы с жесткими температурными требованиями, например, замороженных продуктов. Усиленная теплоизоляция фургона может поддерживать температуру перевозимого груза на уровне до -20 градусов, а мощность холодильной установки — до 2800 Вт.

«Применение современных технологий и материалов позволили обеспечить большой объем внутреннего пространства — 13,12 куб. м, при сохранении минимального веса грузовой надстройки менее 800 кг. Силовые элементы рамы и кузова спроектированы таким образом, чтобы защитить кузов от деформаций во время движения по неровным дорогам, обеспечивая прочность и безопасность всей конструкции», — отметили в пресс-службе ГАЗа.

Фудтрак на шасси «ГАЗель NN» оборудован всем необходимым для приготовления блюд и напитков в условиях автономной работы: жарочной поверхностью, печью-мангалом, фритюрницей, СВЧ-печью, тостером, кофемашиной.

«Два стола, один из которых оснащен охлаждаемой поверхностью, система подвода воды и вытяжной вентиляции обеспечивают возможность комфортной работы для команды из трех человек. Для подключения к электросети предусмотрены розетки бортового ввода и бензиновый генератор. Встроенный аккумулятор обеспечивает работу холодильного оборудования и во время движения. Стеклопластиковая поверхность кузова имеет высокую стойкость к механическим повреждениям», — рассказали в пресс-службе.

Форум проходит в Москве с 6 по 9 июня в Центре международной торговли.

ГАЗ выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом.

12 мая Группа ГАЗ совместно с ГК «Современные транспортные технологии» (генеральный дистрибутор марки ГАЗ) представила на форуме «Здоровье нации — основа процветания России» новые модели медицинских автомобилей. Новинкой, продемонстрированной на форуме, стал передвижной медицинский комплекс на базе «Газели NN», созданный на основе фургона полной массой 4,6 т со сверхдлинной колесной базой. Этот комплекс предназначен для проведения медосмотров, профилактических, диагностических и лечебных мероприятий на предприятиях или в отдаленных населенных пунктах.