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Космонавты смогут находиться на высокоширотной космической станции 10-11 месяцев

В ИМБП сообщили, что космонавты смогут находиться на высокоширотной космической станции 10-11 месяцев
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Фото: Роскосмос/roscosmos.ru/Сергей Корсаков
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Космонавты смогут находиться на высокоширотной орбитальной станции 10-11 месяцев без радиационных рисков. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил директор Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП РАН) академик РАН Олег Орлов

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«При продолжительности полета порядка 10-11 месяцев на высокоширотной орбите по общим показателям радиационного риска мы не превышаем нормативы, которые сегодня утверждены методическими рекомендациями», — сказал он в своем докладе на совместном заседании бюро Совета РАН по космосу и президиума Научно-технического совета госкорпорации «Роскосмос».

Он также отметил, что ученые ведут разработку средств защиты космонавтов от галактических лучей и солнечных вспышек для станции на полярной орбите.

«Разрабатываются средства дозиметрического контроля тяжелых частиц, как индивидуальные, так и общие, в сочетании с исследованием реального влияния галактических лучей на различные органы человеческого организма. Этот вопрос изучается, и средства, которые позволили бы нивелировать этот фактор риска, находятся в разработке», — заключил Орлов.

4 июня глава организации «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация уже определилась с наклонением орбиты перспективной российской орбитальной служебной станции (РОСС). Он также отметил, что Международная космическая станция (МКС) постепенно отходит для России на второй план, хоть и до 2024 года точно будет выполнять свои функции на орбите. Глава «Роскосмоса» уточнил, что в настоящий момент есть проблемы технического плана, так как объект работает за пределами своих возможностей.

29 марта в «Роскосмосе» сообщили, что эскизное проектирование РОСС завершится в текущем году. 14 марта Рогозин отметил, что РОСС, которая должна прийти на смену Международной космической станции (МКС), сделают военно-прикладной, если в отношении РФ будет продолжена враждебная политика.

О планах российских властей создать национальную космическую станцию было объявлено в закрытой части совещания по развитию космической отрасли, которое провел президент Владимир Путин в апреле 2021 года. Тогда было решено предупредить партнеров по МКС о выходе из проекта с 2025 года. Планировалось, что РОСС должна заработать к моменту завершения эксплуатации МКС.

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